В Турции приземлились три штурмовика ВВС Туркменистана, летевшие из Италии, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 14:31, 23 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - В аэропорту турецкого города Трабзон заметили три легких штурмовика ВВС Туркменистана Aermacchi M-346 (также известны как Leonardo M-346), сообщило издание SonDakika.
Самолеты направлялись из Италии в Туркменистан и приземлились на дозаправку. По информации издания из шести пилотов трое были из Италии и трое из Туркменистана (M-346 – двухместный самолет).
В марте 2022 года стало известно, что один из туркменских M-346 разбился в Италии. Вероятно, производитель вносил в штурмовик какие-то изменения, для чего и был переправлен из Туркменистана. В результате аварии один пилот погиб, второй получил тяжелые травмы.
Туркменистан заказал шесть штурмовиков такого типа в 2019 году. Их поставили на вооружение в 2021. Один из них Гурбангулы Бердымухамедов, занимавший на тот момент пост президента страны, испытал лично.