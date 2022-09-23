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Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня на границе. Баку обвинил Ереван в обстрелах
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Минобороны Армении обвинило Азербайджан в нарушении режима прекращения огня.

«23 сентября около 7:40 подразделения ВС Азербайджана вновь нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Ответными действиями огонь противника был подавлен. С армянской стороны потерь нет»,— сказано на сайте ведомства.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанских военных в трех приграничных регионах в ночь на 23 сентября.

«С 23:45 22 сентября до 8:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Юхары-Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района на азербайджано-армянской государственной границе с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района»,— сказано в сообщении Минобороны Азербайджана. В ведомстве добавили, что военные Азербайджана приняли ответные меры.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном возобновился 13 сентября. Страны обвиняли друг друга в обстрелах. Армения запросила помощь от ОДКБ, однако там отказались посылать миротворческие силы. ОДКБ направила в Армению миссию, 19 сентября передовая группа сообщила, что выработала предложения по деэскалации конфликта.

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