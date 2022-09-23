Будем исходить из приоритета нацбезопасности, - МИД Казахстана о массовом прибытии россиян в республику

CentralAsia (KZ) - МИД Казахстана тщательно следит за ситуацией с миграцией из России и, если возникнут серьезные риски из-за ее роста, примет необходимые меры с учетом международного права и национального законодательства, заявили в МИД РК.

«В любой сложной геополитической обстановке вокруг мы будем исходить из приоритета национальной безопасности», - говорится в комментарии.

«Стабильность нашего государства в условиях турбулентности вокруг проходит серьезный тест. Вместе с тем, высокая человечность, присущая нашему народу, диктует необходимость придерживаться определенных моральных правил. Верим, что наши граждане проявят свойственную мудрость и останутся верны традициям гостеприимства», - отмечается в заявлении.

В министерстве добавили, что важно помнить, что любое резкое высказывание или действие способны иметь нежелательный эффект в условиях сложной обстановки, и призвали доверять официальной информации от госорганов, которая «поможет избежать ненужных спекуляций».

«Инфраструктура Казахстана на сегодня позволяет относительно безболезненно пройти текущую ситуацию с миграцией. Объекты услуг и сервиса работают также в рамках своих мощностей», - говорится в сообщении.

Ранее погранслужба Комитета нацбезопасности Казахстана сообщила, что на казахстанско-российской границе увеличилось число въезжающих в республику иностранцев. На четырех автомобильных пунктах пропуска из 30 образовались скопления автомобилей. Число въехавших автомобилей из России в Казахстан с 21 сентября выросло на 20%.

Огромные очереди у границ Казахстана образовались после объявления мобилизации в России. Практически все билеты на ближайшие дни из России в другие страны были выкуплены за несколько часов.

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