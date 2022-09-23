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В России за сутки выявили 53,3 тыс. случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 53 335 случаев, передает оперативный штаб.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 53 тыс. 457 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно уменьшилось. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 10-12 марта, когда выявлялось более 50 тыс. заболевших.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 104 человека.

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