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Лукашенко исключил мобилизацию в Белоруссии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Белоруссии не планирует проводить мобилизацию, заявил президент Александр Лукашенко.

«Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Лукашенко журналистам.

Лукашенко добавил, что в Белоруссии будут реагировать на угрозы и попытки совершения терактов. Для этого в стране регулярно проводятся различные учения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы.

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации. Мероприятия по реализации указа начинаются с 21 сентября. По словам президента, в рамках объявленной мобилизации призыву на военную службу будут подлежать только военнослужащие запаса, прежде всего «те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт». Перед отправкой в части они пройдут обязательную дополнительную подготовку с учетом опыта СВО.

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