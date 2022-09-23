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Таиланд отменит все ограничения на въезд для туристов

CentralAsia (CA) -  Таиланд снимает все коронавирусные ограничения на въезд для туристов с 1 октября. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Власти Таиланда решили отменить чрезвычайное положение, введенное с 24 марта 2020 года, так как локальная и глобальная ситуация с COVID-19 улучшается. При этом количество новых случаев и летальных исходов уменьшается.

Коронавирусная инфекция была исключена из списка опасных заболеваний, препятствующих въезду в Королевство. По сути это означает отмену всех ограничений. Министерство здравоохранения присвоило COVID-19 статус инфекционного заболевания.

Решение об отмене ограничений будет опубликовано в Королевской газете. 23 июня 2022 года в Таиланде отменили масочный режим.

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