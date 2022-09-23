В Узбекистане женщину, избивавшую грудного ребёнка, приговорили к 2 годам ограничения свободы

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суд огласил приговор в отношении женщины, которая избила грудного ребенка, сообщила пресс-служба Верховного суда 23 сентября.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина, сидя на кровати, лупит ребенка ладонью по спине, переворачивает его, встряхивает, а затем продолжает бить еще сильнее в разные части тела. Инцидент произошел в Самаркандской области.

В УВД области заявили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 110 (Истязание) (2) (а) и (в).

Согласно решению суда, женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.

В ходе судебного процесса женщина признала вину и заявила, что ее ребенок «недоразвитый».

Свидетельница, которая снимала все на видео, рассказала, что женщина избивала ребенка несколько дней подряд.