В Узбекистане женщину, избивавшую грудного ребёнка, приговорили к 2 годам ограничения свободы

- Узбекистан, происшествия
- 16:22, 23 сентября 2022
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|Продолжение: В Узбекистане в отношении избивавшей грудного ребенка женщины возбудили уголовное дело
|Предыстория: В соцсетях Узбекистана распространилось видео, как женщина бьет грудного ребенка (видео)
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане суд огласил приговор в отношении женщины, которая избила грудного ребенка, сообщила пресс-служба Верховного суда 23 сентября.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором женщина, сидя на кровати, лупит ребенка ладонью по спине, переворачивает его, встряхивает, а затем продолжает бить еще сильнее в разные части тела. Инцидент произошел в Самаркандской области.
В УВД области заявили, что в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 110 (Истязание) (2) (а) и (в).
Согласно решению суда, женщину приговорили к двум годам ограничения свободы.
В ходе судебного процесса женщина признала вину и заявила, что ее ребенок «недоразвитый».
Свидетельница, которая снимала все на видео, рассказала, что женщина избивала ребенка несколько дней подряд.