Ключевую роль в освобождении из плена воевавших за Украину британцев сыграл Роман Абрамович, - The Daily Telegraph

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- 16:37, 23 сентября 2022
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|Предыстория: Украина обменяла Медведчука и более 55 россиян на 205 своих пленных и 10 иностранных «наемников»
CentralAsia (CA) - Ключевую роль в освобождении из плена пятерых британцев, которые воевали за Украину, сыграл российский бизнесмен Роман Абрамович. Об этом пишет британская газета The Daily Telegraph.
Он сопровождал освобождённых пленных в самолёте на пути из России в Саудовскую Аравию, подарил им смартфоны iPhone и обсуждал с ними футбол.
Британцы не сразу узнали в сопровождающем их человеке Абрамовича.
«Вы похожи на Романа Абрамовича», - сказал один из них.
«Потому что я это он, сэр», - ответил Абрамович.
О том, что ключевую роль в освобождении сыграл именно Абрамович, заявил один из освобожденных пленных, 59-летний Джон Хардинг, попавший в плен в мае.
«Помощница Абрамовича, которая летела вместе с нами, сказала, что Роман сыграл ключевую роль в нашем возвращении. Довольно необычно думать, что он был причастен к этому, и я даже не смог бы сказать вам, кто он такой, посмотрев на него», - сказал Хардинг.
По словам Хардинга, Абрамович пользуется уважением у украинцев.
«Он пользуется большим уважением у украинцев, а теперь и у нас - он чертовски много сделал для нас, и мы не могли отблагодарить его в достаточной мере. Он был хорошим парнем, очень милым парнем. Он легенда - мы очень любим его, и я так благодарен за его усилия», - сказал британец.
Газета пишет, что «Абрамович и ранее играл роль посредника во время войны», помогая организовать мирные переговоры в Стамбуле в марте.
Ранее в «твиттере» государственного Саудовского информационного агентства появилось видео, на которых 10 человек, находившихся в плену в РФ, выходят из самолета. Среди них: пять граждан Великобритании, два американца, марокканец, швед и хорват.