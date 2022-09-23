Куда бежать из России прямо сейчас? Список стран, - «Медуза»

CentralAsia (CA) - Издание «Медуза» составило список стран, куда «бежать» из России, если у россиян нет загранпаспорта и сколько там можно провести времени.

Список:

Армения (180 дней)

Беларусь (90 дней; не забывайте о рисках, связанных с пребыванием в этой стране)

Кыргызстан (30 дней + шесть месяцев с регистрацией по месту жительства)

Казахстан (30 дней без регистрации + 60 с регистрацией по месту жительства)

Куда «бежать», если у есть загранпаспорт, но нет никаких виз и сколько там можно провести времени:

Грузия (360 дней; россиянам регулярно отказывают во въезде)

Мексика (180 дней; нужна электронная виза)

Египет (90 дней; нужна электронная виза, также можно оформить визу по прилету)

Израиль (90 дней)

Молдова (90 дней)

Азербайджан (90 дней)

Таджикистан (90 дней)

Аргентина (90 дней)

Бразилия (90 дней)

Уругвай (90 дней)

ОАЭ (90 дней)

Чили (90 дней)

Коста-Рика (90 дней)

ЮАР (90 дней)

Марокко (90 дней)

Перу (90 дней)

Эквадор (90 дней)

Катар (90 дней)

Непал (можно оформить визу по прилету на срок до 90 дней)

Турция (60 дней)

Узбекистан (60 дней)

Маврикий (60 дней)

Кабо-Верде (60 дней)

Южная Корея (60 дней; нужна электронная виза)

Таиланд (до 31 марта 2023 года 45 дней, после этого — 30 дней)

Черногория (30 дней)

Индия (нужно оформить электронную визу на срок от 30 дней и до пяти лет)

Индонезия (30 дней)

Малайзия (30 дней)

Шри-Ланка (30 дней; нужна электронная виза)

Монголия (30 дней)

Камбоджа (30 дней по электронной визе)

Лаос (30 дней)

Доминикана (30 дней)

Сербия (30 дней)

Вьетнам (без визы можно находиться в стране до 15 дней, после этого можно оформить визу на срок до 90 дней)

А билеты есть?

После того как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию, цены на авиабилеты из России резко выросли. По некоторым направлениям билетов на прямые рейсы на ближайшие дни уже нет, но можно лететь с пересадками.

Но на границе ведь могут задержать?

Резервистам действительно могут закрыть выезд из России, но только после получения повестки. Такие ограничения для людей, состоящих на воинском учете, предусматривает 21-я статья закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации», которая запрещает «выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов».

При этом в статье не упоминается «частичная мобилизация» (как именно она будет устроена, все еще непонятно). Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов уже заявил, что не советует людям, подпадающим под «частичную мобилизацию», «ехать на курорты в Турцию».