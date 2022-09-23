В Узбекистане на следующей неделе похолодает до 10 градусов

CentralAsia (UZ) - На выходных в Узбекистане сохранится сухая и теплая погода, средняя температура воздуха составит 35 градусов. А с новой недели ожидается похолодание на 10 градусов, сообщает Узгидромет.

Похолодание начнется лишь с воскресенья, 25 сентября ожидается вторжение влажной и прохладной воздушной массы с районов Поволжья. В связи с этим в Каракалпакстане и Хорезмской области пройдут дожди с грозами.

С понедельника похолодает во всем Узбекистане. В некоторых областях возможен сильный ветер с пыльным поземком. Температура воздуха понизится ночью до 10-13 градусов, днем до 22-25 градусов.

В высокогорьях ожидается переход дождя в снег.