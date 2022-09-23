CentralAsia (UZ) - В Бахмальском районе Джизакской области состоялась посадка очередной партии луковиц шафрана (крокус), сообщает ИА «Дунё».

Данный проект вот уже в течение 3 лет осуществляется в рамках подписанного между компаниями «BMB Trade Group» (Узбекистан) и «FIN.OPERA s.r.l.» (Италия) меморандума по выращиванию и промышленной переработке и экспорту шафрана и других лекарственных растений.

Сегодня более 16 миллионов луковиц шафрана были доставлены из итальянского города Брешиа в Узбекистан, тем самых увеличив общее поле плантации шафрана до 305 гектаров и достигнув вложенных инвестиций до 40,4 миллиона евро. Создано 400 постоянных и более 4 тысяч сезонных рабочих мест.

В настоящее время выращенный в Узбекистане шафран имеет знак качества первой категории. Экспортируется в страны Европы, Азии, и, по словам председателя Наблюдательного совета компании «BMB TRADE GROUP» Бекзода Маматкулова, после ряда сертификационных процедур и проверок узбекский шафран получил разрешение на доступ на рынки США.