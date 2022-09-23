В ближайшие трое суток в Казахстане ожидается дождь и снег

CentralAsia (KZ) - Дождь и снег ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди: 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег)», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 24-26 сентября.

На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться: на западе страны днем от +22..+33 до +9..+22, на северо-западе от +25..+32 до +10..+23 тепла, на севере от +23 ..+30 до +5..+20, в центре от +22..+32 до +20...+28 тепла, в Кызылординской области от +30..+35 до +17..+25. На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах +25..+35.

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