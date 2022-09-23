экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ближайшие трое суток в Казахстане ожидается дождь и снег

CentralAsia (KZ) -  Дождь и снег ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Северо-западный циклон будет оказывать влияние на западные регионы Казахстана, а затем, смещаясь в восточном направлении, и на остальную территорию страны, вызывая на своем пути дожди: 25 сентября на западе, 26 сентября на северо-западе и севере сильные дожди, грозы, усиление ветра и град. В начале следующей недели в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (переход дождя в мокрый снег)», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на 24-26 сентября.

На юго-востоке Казахстана кратковременные дожди с грозами ожидаются только в горных и предгорных районах.

Температура воздуха будет понижаться: на западе страны днем от +22..+33 до +9..+22, на северо-западе от +25..+32 до +10..+23 тепла, на севере от +23 ..+30 до +5..+20, в центре от +22..+32 до +20...+28 тепла, в Кызылординской области от +30..+35 до +17..+25. На юго-востоке и крайнем юге страны температура воздуха сохранится в пределах +25..+35.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Мужская и женская сборные Монголии по борьбе квалифицировались на чемпионат мира
  • Власти Алматы отказали в проведении митинга против досрочных выборов президента
  • В августе продажа недвижимости в Узбекистане выросла на 30%


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com