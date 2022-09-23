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В Казахстане из школьной программы исключают предмет, введенный женой Назарбаева

CentralAsia (KZ) -  Предмет «Самопознание» официально исключают из обязательной школьной программы Казахстана — приказ о признании утратившей силу программы нравственно-духовного образования подготовило Министерство просвещения, он доступен для публичного обсуждения до 5 октября.

«Признать утратившим силу приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 29 сентября 2018 года № 522 «Об утверждении программы нравственно-духовного образования «Самопознание», — говорится в документе.

Согласно приказу программу «Самопознание» исключат из обязательной школьной программы и она станет факультативом.

Предмет «Самопознание» в казахстанскую школьную программу ввели по инициативе Сары Назарбаевой, жены бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сначала в качестве эксперимента (с 2001 года), а потом в качестве обязательной части учебного процесса (с 2009 года).

Назарбаев ушел в отставку с поста президента 20 марта 2019 года, однако сохранил ряд привилегий как обладатель особого статуса первого президента страны.

По итогам референдума, прошедшего в июне этого года, из Конституции Казахстана были исключены положения об особом правовом статусе и полномочиях Назарбаева, а также положения, разрешавшие первому президенту избираться на пост главы государства более двух раз подряд. Также из Конституции исключалась формулировка о Назарбаеве и неизменности его статуса лидера нации — елбасы. Это позволяло ему участвовать в вопросах внешней и внутренней политики даже после отставки в 2019 году. Сам Назарбаев исключение его упоминания из Конституции поддержал.

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