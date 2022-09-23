Мировые цены на золото снижаются вторую неделю подряд

CentralAsia (CA) - Цены на золото упали до минимальных уровней более чем за два года. Декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) упал почти на 2%, до $1648,6 за унцию по состоянию на 14:10 мск. Октябрьский фьючерс на золото падал на 2,5% — до $1638,8. Последний раз на таких уровнях золото торговалось в апреле 2020 года.

По состоянию на 14:49 мск фьючерсы на золото с поставкой в декабре теряли 1,6% и торговались на уровне $1655 за унцию. Октябрьский фьючерс терял 1,6% — до $1644,7 за унцию.

Цены на золото снижаются вторую неделю подряд после того, как множество центральных банков повысили процентные ставки для сдерживания инфляции, которая в некоторых странах подскочила до максимума за несколько десятилетий, сообщил Bloomberg.

ФРС США, а также Центральные банки Швейцарии, Норвегии и Великобритании объявили о повышении процентных ставок для сдерживания роста цен. Драгоценный металл, который торгуется в валюте США и не приносит какого-либо гарантированного процентного дохода, обычно имеет отрицательную корреляцию с курсом доллара и ставками.

Негативная динамика на рынке золота весьма вероятно сохранится из-за дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики некоторыми крупными центробанками, из-за которого расходы на владение золотом растут, сказал директор Commtrendz Risk Management Services Гнанасекар Тиагараджан. Однако опасения рецессии и любая эскалация конфликта в Восточной Европе могут поддержать цены на драгоценный металл, сообщил он.