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В Казахстане 1520 участников январских событий будут амнистированы, - Генпрокуратура
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (KZ) -  Генеральная прокуратура Казахстана вынесла на публичное обсуждение документ с проведённым мониторингом по январским беспорядкам. Согласно этим данным, под амнистию попадают 1520 человек, передает Оrda.kz.

Из них:

  • На этапе досудебного расследования – 383 подозреваемых по 391 уголовному делу;
  • В производстве суда – 102 подозреваемых на 36 дел;
  • Осуждено – 1035 лиц, из них 93 отбывают наказание в местах лишения свободы, 930 находятся под пробацией, девять осуждённых выполняют общественные работы, а ещё трём выписаны штрафы.

Генпрокуратура РК предлагает два пути амнистирования обвиняемых: 1) исключение судимости у всех лиц, совершивших проступки небольшой и средней тяжести, так и тяжкие и особо тяжкие преступления; 2) полное освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших уголовные проступки небольшой и средней тяжести, а лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, сократить срок наказания.

При этом в документе указывается: «Действие законопроекта не распространяется на лиц, совершивших преступления, связанные с госизменой, организацией массовых беспорядков, коррупционными, террористическими, экстремистскими преступлениями, пытками, а также наказание которым назначено при рецидиве преступлений или опасном рецидиве преступлений».

В недавнем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев объявил разовую амнистию участникам Кровавого января. Он отметил, что помилование не затронет главных фигурантов, причастных к организации беспорядков, а также обвиняемых в государственной измене и попытке насильственной смены власти.

Генпрокуратура РК обещала подготовить список осуждённых граждан, которые подлежат амнистии в начале сентября.

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