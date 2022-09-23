Перед обменом пленными миллиардер Роман Абрамович встречался с саудовским принцем, - СМИ

Роман Абрамович

CentralAsia (CA) - Российский миллиардер Роман Абрамович в конце августа встречался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом в Эр-Рияде. Встреча состоялась в рамках переговоров, которые привели к обмену военнопленными между Россией и Украиной, сообщили Bloomberg три источника.

Деталей переговоров собеседники агентства не сообщили. Встреча и переговоры проходили в закрытом формате. Представитель Абрамовича и пресс-служба правительства Саудовской Аравии не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.

Газета Sun сообщила в четверг, что Абрамович сыграл ключевую роль в освобождении британских пленных, которые были также возвращены в рамках обмена. По данным издания, бизнесмен приветствовал освобожденных британцев на борту частного самолета, вылетевшего из России в Саудовскую Аравию. Он также дал бывшим пленным айфоны, чтобы они могли позвонить домой.

В ходе обмена на этой неделе Украина передала России 55 пленных, в том числе кума Путина Виктора Медведчука. Россия в свою очередь освободила 215 украинских военнопленных, большинство из которых защитники «Азовстали». Также были освобождены пять граждан Великобритании, два американца и еще трое граждан других стран.

Абрамович уже участвовал в мирных переговорах между Россией и Украиной в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский даже просил США не вводить санкции против российского миллиардера из-за его посредничества в переговорах. И хотя Великобритания и ЕС ввели ограничительные меры против Абрамовича, США до сих пор воздерживаются от санкций.