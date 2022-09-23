В ООН заявили, что в Украине есть признаки военных преступлений

CentralAsia (CA) - Группа экспертов, уполномоченная ООН изучить нарушение прав человека в Украине, выявила свидетельства военных преступлений в стране. В комиссии по расследованию событий в Украине считают, что таковыми могут являться случаи избиения заключенных, ударов током, казни и сексуальное насилие, о котором рассказали люди, оказавшиеся в заключении.

«Нас поразило большое количество казней в тех областях, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует такие смерти в 16 городах и поселках», — рассказал председатель комиссии Эрик Мосе.

«На основании собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления», — заявил Мосе. При этом не уточнил, какая сторона ответственна за эти преступления.

Комиссия сосредоточена на изучении преступлений в четырех областях: Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской. Группа планирует расширить сферу своих расследований и обратить внимание на утверждения о фильтрационных лагерях, принудительном вывозе людей и ускоренном усыновлении детей.

По словам Мосе, ООН изучила два случая жестокого обращения с российскими солдатами со стороны украинских военнослужащих; преступления, связанные с сексуальным насилием в отношении жертв, возраст которых варьировался от четырех до 82 лет.