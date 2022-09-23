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Управление мусульман Узбекистана издало фетву, запрещающую участие в военных действиях за рубежом
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CentralAsia (UZ) -  В Управлении мусульман Узбекистана отреагировали на распространившиеся в сети Интернет сообщения о призывах соотечественников, находящихся за рубежом, к участию в военных действиях других стран.

«Мусульманину не разрешается участвовать ни в каких военных действиях, кроме защиты своей родины. Имам Мухаммад, один из великих ученых написал в своей книге «Ас-Сиярул-Кабир»: «Не дозволено мусульманам объединяться с иноверцами и воевать против другой общины иноверцев», - говорится в сообщении.

В Управлении подчеркнули, что в настоящее время, когда в мире обострились борьба, конфликты и игры, направленные на передел мира, современному мусульманину как никогда необходимо быть бдительным. В частности, ему не следует ввязываться в различные заговоры во время кризисов и потрясений, угрожающих развитию человечества.

«Участие в таких действиях признается грехом. Кроме того, наше законодательство запрещает членство в военных структурах иностранных государств, незаконных религиозных организациях и террористических группировках. Мы призываем наших соотечественников не поддаваться различной пропаганде и избегать участия в подобных действиях», - говорится в сообщении.

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