В Германии призвали оставить пути для россиян, избегающих мобилизации

CentralAsia (CA) - Германия открыта для приема россиян, желающих покинуть страну после объявления о частичной мобилизации. Для таких граждан необходимо оставить пути для проезда в Евросоюз, заявила официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебестрайт.

«Федеральное правительство открыто для приема россиян, желающих покинуть страну после частичной мобилизации», — сказала она, назвав «хорошим знаком» то, что «многие россияне не хотят участвовать» в спецоперации на Украине.

Хебестрайт отметила, что немецкие власти в настоящее время согласовывают с партнерами в ЕС действия для поэтапного приема таких людей.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Президент назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна. Мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и «людей на освобожденных территориях», пояснил он. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или около 1% от мобилизационного резерва.

Спустя сутки министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия готова принять бегущих от мобилизации россиян при определенных обстоятельствах. «Как правило, дезертиры, которым угрожают жестокие репрессии, получают международную защиту в Германии. Каждый, кто мужественно выступает против путинского режима и поэтому подвергает себя наибольшей опасности, может подать заявление о предоставлении убежища в Германии на основании политического преследования», — сказала она.