Экс-президент Монголии призвал Путина прекратить войну. Видео

экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа

CentralAsia (MNG) - Экс-президент Монголии Элбэгдорж Цахиа выступил с антивоенным обращением, в котором рассказал, как сильно от этого пострадали национальные меньшинства России, и призвал русских не воевать с украинцами. И он выступил с поддержкой Украины и призвал русских не идти воевать против украинцев. Он также предложил бурятам, тувинцам и калмыкам спасаться от мобилизации в Монголии.

Полное текстовое сообщение от Элбэгдорж

Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем моим друзьям, которые смотрят на меня и слушают меня.

Я один из восьми сыновей пастуха. Я один из вас, кто очень любит свободу и мир. Я один из гордых граждан свободной и независимой Монголии.

У меня есть простое обращение к Президенту Путину: «Господин Президент, остановите войну. Прекратите войну! Я встречался с вами много раз. У вас есть сила, чтобы остановить эту войну прямо сейчас. Теперь пришло время помириться. Мое сердце разрывается, когда я вижу Россию. С тех пор, как вы начали эту войну, Россия утонула в страхах, полных слез. Ваша мобилизация приносит океаны страданий. Господин Президент, прекратите свои бессмысленные убийства и разрушения».

И у меня есть обращение к тем, кто бежит из России. Мир встретит вас с распростертыми объятиями и сердцами. Сегодня вы бежите от брутальности, жестокости и, вероятно, смерти. Завтра вы начнете освобождать свою страну от диктатуры. Я знаю, что с самого начала этой кровопролитной войны больше всего пострадали национальные меньшинства, проживающие в России. Много пострадали бурят-монголы, тува-монголы и калмык-монголы. Их использовали как не более чем пушечное мясо. Сотни из них ранены. Тысячи из них были убиты. Мы, монголы, также встретим вас с распростертыми объятиями и сердцами.

Также у меня обращение к тем, кого насильно отправили на путинскую войну в Украине: не убивайте украинцев, не убивайте своих братьев и сестер, детей и стариков. Не убивайте эту страну. Не убивайте их свободу. Украина имеет полное право на существование.

Наконец, у меня есть послание храброму народу Украины и президенту Зеленскому. Спасибо за смелость и лидерство. Лучшая сторона мира с Вами. Вы источник вдохновения. Когда вы победите, все люди выиграют. Никакая диктатура не длится вечно. Единая воля народной свободы всегда будет преобладать. Слава Героям!

Улан-Батор. Монголия 2022.09.23

Перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения