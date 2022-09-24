Турция заявила, что не признает итоги референдумов в ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - Турция не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью NTV.

«Наша позиция по Донецку и Луганску такая же, как и по Крыму. Мы не признаем референдумы, которые хочет провести Россия. Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — сказал Калын.

Он назвал Турцию «единственной страной», которая стремится положить конец военным действиям на Украине.

Турецкая сторона неоднократно заявляла, что не признает присоединение Крыма к России в 2014 году. В частности, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган называл возвращение полуострова Украине необходимым для защиты территориальной целостности страны. Российская сторона, в свою очередь, считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

В ДНР и ЛНР, а также на подконтрольных России территориях Херсонской и Запорожской областей 23 сентября одновременно начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится до 27 сентября.

Жители республик Донбасса должны ответить на вопрос, поддерживают ли они вхождение ДНР и ЛНР в состав России. Населению подконтрольных российским войскам частей Запорожской и Херсонской областей предстоит ответить: поддерживают ли они выход этих регионов из состава Украины, образование их как самостоятельных государств и присоединение к России.