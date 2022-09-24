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Президент Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН
Шарль Мишель
Шарль Мишель

CentralAsia (CA) -  Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.

Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.

Россия наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Каждая из этих пяти стран обладает правом вето на резолюции Совбеза.

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