Президент Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН
- Азия и мир, политика
- 11:11, 24 сентября 2022
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Шарль Мишель
CentralAsia (CA) - Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.
Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.
Россия наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Каждая из этих пяти стран обладает правом вето на резолюции Совбеза.
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