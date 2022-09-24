экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский бренд принял участие в Неделе моды Milan Fashion Week 2022. Фото
KHANBOGD CASHMERE Primavera Verano 2023
KHANBOGD CASHMERE Primavera Verano 2023
// KHANBOGD CASHMERE Primavera Verano 2023

CentralAsia (MNG) -  На этой неделе в Милане, Италия, прошел показ мод Emerging Talents Milan 2022. Khanbogd Cashmere приняла участие в показе с коллекцией REGINA SS23 и была представлена в известных модных журналах, включая Harpers Bazaar, Woman Madame Figaro, Fashion Magazine и ELLE.

На неделе моды по приглашению консалтингового агентства моды «Fashuned» из Монголии компания «Ханбогд Кашимер» приняла участие и представила свою весенне-летнюю модную коллекцию «Regina».

Серия Regina создана с использованием множества сетей с использованием высококачественного чистого монгольского кашемира и шелковистого кашемира.

Художник и модельер О. Булган, основатель консалтингового агентства моды «Fashuned», сказала о модной коллекции: «У нас есть много разных вещей. В первую очередь, мы выделяемся качеством сырья для нашей продукции. Например, выделим изделия из шерсти и кашемира. В индустрии моды кашемир используется для производства высококачественных тканей и предметов роскоши. В нашей стране самый органический и качественный кашемир, который является сырьем для этой роскоши. Происхождение имеет то преимущество, что оно ясно. Это связано с тем, что современные потребители склонны поддерживать классическое и ответственное потребление, подчеркивая, являются ли они экологически чистыми при покупке продуктов.

Поэтому потребители не просто покупают красивую одежду, надевают ее один-два раза и выбрасывают, а делают свой выбор с учетом того, как долго одежда будет носиться и можно ли ее переработать. Эта тенденция особенно заметна в западных странах. Так что я уверена, что органический кашемир из монгольской шерсти с явным происхождением сможет привлечь внимание потребителей».

фото: KHANBOGD CASHMERE Primavera Verano 2023

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монгольский бренд принял участие в Неделе моды Milan Fashion Week 2022. Фото
  • Кто заплатит за объявленную Путиным мобилизацию на войну с Украиной, - «Би-би-си»
  • Перед обменом пленными миллиардер Роман Абрамович встречался с саудовским принцем, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com