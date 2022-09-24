Дания откроет в Узбекистане почетное консульство

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Владимир Норов провел на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу с коллегой из Дании.В рамках Генеральной Ассамблеи Владимир Норов провел переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Себастьяном Кофодом, сообщает ИА «Дунё».

Во время встречи министры двух стран подчеркнули важность принятия совместных мер по активизации политического диалога путем организации взаимных визитов и практических мероприятий. В частности, было предложено заключить протокол о сотрудничестве и консультациях между министерствами иностранных дел Узбекистана и Дании.

Отмечалось, что Ташкент и Копенгаген готовы продолжить взаимодействие в рамках ООН и других международных институтов.

По итогам встречи Владимир Норов подчеркнул, что узбекская сторона приветствует решение правительства Дании об открытии почетного консульства в Узбекистане.

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