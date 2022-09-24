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Белоруссия запретила на полгода вывоз зерна

CentralAsia (CA) -  В Белоруссии на полгода вводится запрет на вывоз зерновых, говорится в постановлении Совета министров. Мера вступает в силу с сегодняшнего дня, 24 сентября. Документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

В список товаров, запрещенных к вывозу, вошло 19 наименований. В их числе: пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, гречиха, следует из документа, опубликованного на национальном портале правовых актов.

В 2021 году белорусские власти уже вводили запрет на экспорт некоторых видов зерновых. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в мае говорил, что его страна в 2022 году не будет экспортировать зерновые культуры и направит все запасы на внутренние потребности.

В марте правительство России вводило временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан и Россия). Ограничения действовали до июля.

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