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Госсекретарь США предупредил Китай о последствиях поддержки РФ на Украине

CentralAsia (CA) -  Государственный секретарь США Энтони Блинкен на встрече с китайским министром иностранных дел Ван И в пятницу, 23 сентября, напомнил ему о последствиях поддержки российской спецоперации.

«Госсекретарь подчеркнул, что сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет решающее значение для региональной и глобальной безопасности и процветания. Он также подтвердил осуждение Соединенными Штатами Америки (спецоперации) России и напомнил о последствиях, если КНР окажет поддержку Москве в этом вопросе. Он подчеркнул, что США остаются открытыми для сотрудничества с КНР там, где интересы обеих стран пересекаются», — говорится в сообщении пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса.

При этом, согласно сообщению Госдепа, Блинкен обсудил с Ван И необходимость поддержания открытых линий связи и ответственного подхода к отношениям между США и КНР, особенно во время международной напряженности. Он повторил, что США привержены миру и стабильности в Тайваньском проливе в соответствии с политикой «одного Китая».

Представители США неоднократно говорили о своей приверженности миру между КНР и Тайванем, даже когда на остров прибыла спикер конгресса США Нэнси Пелоси, против чего протестовал Китай, а корабли американских ВМС находились в водах Тайваньского пролива.

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