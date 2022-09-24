Монголия рассматривает Вьетнам как важного партнера в Юго-Восточной Азии, — Việt Nam News

Буй Тхань Сун и Мөнхжин Батсумбэр // Фото: Лам Хан (Lâm Khánh)

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр находится с визитом во Вьетнаме для проведения политических консультаций между двумя министерствами иностранных дел.

Министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Сун в пятницу устроил прием в Ханое для заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр, который прибыл во Вьетнам, чтобы сопредседательствовать на политической консультации между двумя министерствами иностранных дел.

Сун подтвердил, что Вьетнам всегда дорожит отношениями с Монголией и желает их дальнейшего развития.

Он предложил двум министерствам иностранных дел работать в качестве мостов, чтобы призвать министерства, секторы и населенные пункты Вьетнама и Монголии к расширению обменов и эффективному выполнению двусторонних и многосторонних соглашений о сотрудничестве, особенно в области экономики, торговли и инвестиций, а также совместно провести празднование 70-летия годовщина двусторонних дипломатических отношений в 2024 году.

Мөнхжин, со своей стороны, подтвердил, что министерство иностранных дел Монголии будет активно работать с вьетнамскими коллегами и заинтересованными ведомствами для эффективного активизации двусторонних связей, как это было согласовано высшим руководством двух стран.

В тот же день постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву и заместитель министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр выступили сопредседателями 10-й политической консультации между двумя министерствами иностранных дел.

Обе стороны заявили, что дорожат двусторонними связями и желают их дальнейшего развития в областях, которые соответствуют условиям и интересам каждой страны, способствуя поддержанию мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

Нгуен Минь Ву предложил поддерживать обмен делегациями и встречи на всех уровнях, а также обратить внимание на укрепление связей по партийным и парламентским каналам, а также обмены между людьми.

По словам Мөнхжин Батсумбэр, Монголия считает Вьетнам важным партнером в Юго-Восточной Азии.

Он пообещал совместно провести празднование 70-летия дипломатических отношений в 2024 году, еще больше повысить эффективность связей в сфере обороны и безопасности и создать благоприятные условия для представительств во Вьетнаме и Монголии.

Они пообещали активно и эффективно реализовывать договоренности, достигнутые на 18-м заседании Межправительственной комиссии Вьетнама и Монголии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшемся в сентябре 2022 года.

Нгуен Минь Ву подчеркнул, что Вьетнам будет подходящим партнером, чтобы помочь Монголии диверсифицировать свои экспортно-импортные рынки, добавив, что обе стороны должны искать возможности для увеличения двусторонней торговли в ближайшем будущем. Он также предложил Монголии помочь Вьетнаму в отправке рабочих на работу в страну.

Мөнхжин согласился как можно скорее ускорить переговоры для подписания Меморандума о взаимопонимании по торговле рисом между Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии. Он также дал согласие на дальнейшее развитие двустороннего образовательного и культурного сотрудничества.

По региональным и глобальным вопросам стороны разделили мнение о том, что споры в Южно-Китайском море должны решаться мирными средствами путем диалога и на основании международного права, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС), не применять и не угрожать применением силы, а также не предпринимать действий, осложняющих ситуацию.

Вьетнамская сторона согласилась помочь Монголии укрепить сотрудничество с АСЕАН, АТЭС и другими механизмами и рамками сотрудничества.

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