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В Ташкенте проходит первый в истории Кубок Центральной Азии по спортивной версии игры Zakovat

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте 24 сентября начался первый в истории Кубок Центральной Азии по спортивной версии игры Zakovat. В соревнованиях принимают участие 48 команд из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Призовой фонд составляет 200 миллионов сумов: 100 миллионов за 1-е место, 60 миллионов за 2-е и 40 миллионов за 3-е место.

Главный приз — кубок, будет разыгрываться отдельно в борьбе между командами, занявшими 1 и 2 места.

Сегодня проходят квалификационные игры, по итогам которых определятся 8 команд, которые завтра разыграют главные призы.

Кыргызстан на кубке представляют 6 команд: «Алтын Ордо», Nomad, «Мустакбаль», «Город 312», «Чудная долина» и чемпион страны 2019 года команда «Монополия».

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