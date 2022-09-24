В городах России вновь проходят акции протеста против мобилизации

CentralAsia (CA) - В российских городах возобновились акции протеста против войны в Украине и мобилизации россиян. На данный момент известно о задержаниях в Хабаровске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова собралось около 25 человек. Канала «Иркутск анархистский» сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», в Новосибирске задержали по меньшей мере 13 человек.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.