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В городах России вновь проходят акции протеста против мобилизации
Продолжение: На протестах против мобилизации в России задержали более 1300 человек, некоторым вручили повестки. Видео, фотоПредыстория: В России прошли протесты против мобилизации

CentralAsia (CA) -  В российских городах возобновились акции протеста против войны в Украине и мобилизации россиян. На данный момент известно о задержаниях в Хабаровске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.

Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова собралось около 25 человек. Канала «Иркутск анархистский» сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.

Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», в Новосибирске задержали по меньшей мере 13 человек.

21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.

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