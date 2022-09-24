Гражданство Туркменистана за год получили 1 530 человек

CentralAsia (TM) - 23 сентября президент Сердар Бердымухамедов провел заседание кабмина, на котором глава МИД Рашид Мередов сообщил, что в этом году гражданство Туркменистана получили 1 530 человек – представители 26 национальностей, сообщает госинформагентство ТДХ.

Еще 315 граждан из 9 государств и 23 национальностей получили разрешения на проживание.

Издание отмечает, что до настоящего времени (очевидно, имеется в виду за все время независимости страны) в гражданство Туркменистана были приняты 28 167 человек, проживающих стране и не имеющих никакого гражданства. Разрешение на проживание получили 4 438 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В прошлом году гражданство Туркменистана получили 2 657 человек, а разрешение на проживание – 406 человек. Тогда же МИД сообщил, что с 2011 года гражданство Туркменистана получили 14 980 человек.