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Путин подписал закон об упрощенном российском гражданстве иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы
// Пресс-служба Кремля.
Предыстория: Путин объявил частичную мобилизацию в России

CentralAsia (CA) -  Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы, пишет РИА Новости.

Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания в России беспрерывно в течение 5 лет.

При этом первый контракт о прохождении военной службы они могут заключить на 1 год (прежде минимальный срок такого контракта равнялся 5 годам).

  • 21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - сказал он.
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