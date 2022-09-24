Путин подписал закон об упрощенном российском гражданстве иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Путин подписал закон об упрощенном предоставлении российского гражданства иностранцам, заключившим контракт о прохождении военной службы, пишет РИА Новости.

Они смогут обратиться с заявлениями о приеме в российское гражданство без предоставления вида на жительство и без проживания в России беспрерывно в течение 5 лет.

При этом первый контракт о прохождении военной службы они могут заключить на 1 год (прежде минимальный срок такого контракта равнялся 5 годам).

21 сентября Путин объявил о частичной мобилизации в России. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», - сказал он.