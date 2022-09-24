В Казахстане из-за наплыва россиян аренда жилья подорожала в три-четыре раза

CentralAsia (KZ) - Из-за наплыва жителей РФ в Уральске аренда жилья подорожала в три-четыре раза. Однокомнатные квартиры предлагают даже за 200 тысяч тенге (более $400), комнаты – по от 25 до 30 тысяч тенге ($50-$60) в сутки. При этом свободного жилья в городе не осталось, приехавшие россияне в социальных сетях сообщают, что вынуждены ночевать на улице и просят сдать им хотя бы койку, сообщает «Уральская неделя».

Акимат Западно-Казахстанской области назвал количество граждан России, прошедших через пограничные пункты переходы за период с 20 по 23 сентября – 8658 тысяч человек. Это втрое больше обычного количества приезжающих россиян. В гостиницах города могут предложить номера лишь через через неделю, в некоторых нужно подождать две недели. Хостелы заняты на месяц вперед.

Случайно встретившиеся на улице молодые люди рассказали журналистам, что приехали из Самары, простояли больше пяти часов на границе, а теперь не могут найти жильё.

Жители города, сдающие жильё в аренду посуточно, мгновенно поднимали цены, как только выясняли, что люди приехали из России, отмечает издание.

К вечеру этого же дня за квартиры просили уже 25-30 тысяч тенге в сутки. Но были и такие арендодатели, которые просто отказывали в жилье, едва узнавали, что в нём нуждаются приезжие из России.

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