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Все места на рейсы Qazaq Air из России выкуплены до 1 октября

CentralAsia (KZ) -  В пресс-службе Qazaq Air сообщили, что до 1 октября все места на рейсы авиакомпании из Российской Федерации выкуплены.

Также сообщается, что 21-22 сентября загрузка рейсов, выполняемых авиакомпанией из городов Российской Федерации, составила 100 процентов (вместимостью до 86 пассажирских кресел).

При этом в августе загрузка рейсов из России составляла 73 процента.

Авиакомпания Qazaq Air осуществляет рейсы в четыре города Российской Федерации: Астана – Екатеринбург три раза, Астана – Омск четыре раза, Астана – Новосибирск пять раз, Актобе – Казань два раза, Усть-Каменогорск – Новосибирск два раза в неделю.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Российские власти хотят призвать в армию 300 тысяч резервистов.

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