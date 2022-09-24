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Генпрокуратура Таджикистана завела по итогам приграничного конфликта уголовные дела против граждан Кыргызстана

CentralAsia (TJ) -  Генпрокуратура Таджикистана возбудила по итогам приграничного конфликта уголовные дела против военных и гражданских лиц Кыргызстана, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что дела открыты по статьям о развязывании или ведении агрессивной войны, убийства двух или более лиц, умышленном нарушении международных норм прав человека и диверсии.

Тем временем, министры иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Мухриддин встретились в Нью-Йорке. Встреча глав министерств прошла 23 сентября, на ней они сообщили о готовности продолжить переговоры по мирному урегулированию конфликта на границе, говорится в пресс-релизе МИД Кыргызстана.

19 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила дело по статье о преступлениях против мира из-за вооруженного нападения Таджикистана.

Утром 14 сентября на приграничных территориях Кыргызстана и Таджикистана начался очередной вооруженный конфликт. Обе страны обвинили друг-друга в начале обстрела и нарушении договоренностей о мире.

16 и 17 сентября боевые столкновения участились, военные стянули танки, бронетранспортеры и начали использовать беспилотники. В ходе конфликта погибло 62 кыргызстанца. МИД Таджикистана сообщил о 41 жертве среди мирного населения. Местные издания писали еще о двух погибших военных Таджикистана. Кыргызстан из зон конфликта эвакуировал более 142 тысяч человек.

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