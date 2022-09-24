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В Ашхабаде прошло первое заседание верхней палаты

CentralAsia (TM) -  23 сентября в Ашхабаде состоялось первое заседание Довлет маслахаты (Государственное собрание) – органа преобразованного из Халк Маслахаты (Народного совета), сообщает госинформагентство ТДХ.

После очередной конституционной реформы парламент был преобразован в двухпалатный. Теперь Халк Маслахаты – название верхней палаты, которую возглавляет экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов, а бывший Народный совет (Халк Маслахаты) с августа 2022 года называется Госсобрание (Довлет Маслахаты).

Участники заседания, в том числе из других велаятов по видеосвязи, подвели итоги 31 года независимости Туркменистана, президент Сердар Бердымухамедов рассказал о достижениях прошлых лет, о преодолении мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и о грандиозных планах на будущее.

«В предстоящие семь лет мы существенно укрепим производственный потенциал страны, освоив инвестиции на сумму более 278,8 миллиарда манатов. За этот период размеры заработных плат будут увеличены в 1,8 раза», – заявил глава государства.

В завершении заседания глава государства объявил о награждении старейшин и многодетных матерей госнаградами «Türkmenistanyň «Hormatly il ýaşulusy» («Почетный старейшина Туркменистана») и «Zenan kalby» («Женское сердце»).

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