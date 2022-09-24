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В аэропорту Самарканда объявили режим «открытого неба»

CentralAsia (UZ) -  Новый международный аэропорт Самарканда начнет принимать все без исключения международные рейсы, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Узбекистана.

С 1 октября 2022 года в самаркандском международном аэропорту будет введен режим «открытого неба», предполагающий полное снятие ограничений на рейсы и направления для иностранных авиакомпаний.

Представители авиационных служб иностранных государств получили уведомления о снятии ограничений в установленном порядке.

Снятие ограничений вводится в целях повышения туристического потенциала Узбекистана, привлечения иностранных туристов в эту историческую область страны и полноценного использования возможностей международного аэропорта, рассчитанного на прием большого количества пассажирских и грузовых рейсов.

Благодаря режиму «открытого неба» зарубежные авиакомпании смогут осуществлять рейсы в Самарканд независимо от заключения межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

В Самарканде недавно состоялось торжественное открытие международного туристического центра «Великий Шелковый путь».

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