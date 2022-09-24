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Эрдоган прокомментировал обмен пленными между Россией и Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал журналистам тему последнего обмена пленными между Россией и Украиной.

Глава государства назвал лиц, освобожденных в рамках акции по обмену пленными «гостями Турции», передает Анадолу.

По его словам, в числе прочих в списки лиц, подлежавших обмену, было включено имя лица, на выдаче которого настаивал президент РФ Владимир Путин. «200 человек – под нашим контролем. На одном в особенности настаивал президент Путин. Его мы уже отправили в Россию», - сообщил турецкий лидер.

Эрдоган также коснулся темы «зернового соглашения», заключенного в Стамбуле при посредничестве Турции и ООН.

Президент привлек внимание к тому факту, что по состоянию на 23 сентября по «зерновому коридору» экспортировано уже более 4 млн тонн агропродукции.

«Поставки все еще продолжаются. Речь в основном об украинской продукции. Ожидаем также начала экспорта зерновой продукции и удобрений РФ, что серьезно облегчит ситуацию в бедных странах», - сказал президент.

Эрдоган сообщил далее, что на совещании в Стамбуле будет не только обсужден вопрос платежной системы «Мир»: «Мы рассмотрим альтернативы, которые у нас имеются. Сосредоточимся на них».

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