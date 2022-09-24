В ходе акций протестов в городах России задержаны более 600 человек

- Азия и мир, общество
- 23:05, 24 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.
По данным ОВД-Инфо, в Москве к 19.00 мск были задержаны более 300 человек, в Петербурге более 100. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей ещё до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.
В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.
По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.
Акции протеста проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 700 задержанных. Больше всего их в Москве, Петербурге и Новосибирске, где задержаны 70 человек.
Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.
После акций протеста 21 сентября в России были задержаны более 1000 человек. Многим из задержанных молодых мужчин вручили повестки в военкоматы.
Что происходит на Чистых прудах сейчас?— SOTA (@Sota_Vision) September 24, 2022
Задержания, задержания, задержания.
?: SOTA pic.twitter.com/20VQUKGIez