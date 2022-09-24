В ходе акций протестов в городах России задержаны более 600 человек

CentralAsia (CA) - В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.

По данным ОВД-Инфо, в Москве к 19.00 мск были задержаны более 300 человек, в Петербурге более 100. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей ещё до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.

В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.

По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.

Акции протеста проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 700 задержанных. Больше всего их в Москве, Петербурге и Новосибирске, где задержаны 70 человек.

Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.

После акций протеста 21 сентября в России были задержаны более 1000 человек. Многим из задержанных молодых мужчин вручили повестки в военкоматы.

Что происходит на Чистых прудах сейчас?



Задержания, задержания, задержания.



?: SOTA pic.twitter.com/20VQUKGIez — SOTA (@Sota_Vision) September 24, 2022