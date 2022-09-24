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В России студентам дали отсрочку от мобилизации

CentralAsia (CA) -  Студенты, получающие первое высшее образование, не подлежат призыву в рамках частичной мобилизации, cоответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля в телеграм.

Это касается как студентов, обучающихся в очной форме, так и очно-заочной; в документе уточняется, что мера затронет тех, кто получает образование соответствующего уровня впервые.

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. В ходе обращения к гражданам он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях». По словам президента, в ходе военной операции на Украине, российские военные противостоят «практически всей военной машине коллективного Запада».

Глава государства заявил, что призыву в первую очередь подлежат «только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт».

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