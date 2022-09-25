Украина созывает срочное заседание ООН из-за референдумов о присоединении к России

CentralAsia (CA) - Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за референдумов о присоединении к России, которые проходят сейчас в контролируемых российскими войсками регионах страны. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council on Russia’s sham referendums in the occupied territories of Ukraine. Russia must be held accountable for its further attempts to change Ukraine’s internationally recognized borders in a violation of the UN Charter — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 24, 2022

Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.

Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.