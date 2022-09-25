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Украина созывает срочное заседание ООН из-за референдумов о присоединении к России

CentralAsia (CA) -  Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за референдумов о присоединении к России, которые проходят сейчас в контролируемых российскими войсками регионах страны. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко.

Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.

Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.

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