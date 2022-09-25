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Президент Ирана обещает наказать протестующих

CentralAsia (CA) -  Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что готов решительно разделаться с протестами, которые начались больше недели назад после гибели задержанной полицией нравов девушки и распространились почти на все иранские провинции.

По официальным данным в ходе столкновений с протестующих с полицией погибли 35 человек, передает Би-би-си.

Ранее в Иране умерла Махса Амини, арестованная полицией нравов. На ее похоронах женщины начали снимать хиджабы в знак протеста.

В соцсетях расходятся видеоролики с кадрами столкновений в иранских городах. На роликах из городов Пираншар, Махабад и Урмия видно, что силовики стреляют по демонстрантам. Не исключено, что применяются боевые патроны. Би-би-си не верифицировала эти видеозаписи.

По данным правозащитников Amnesty International иранские силовики только в среду убили 19 протестующих, в том числе троих несовершеннолетних. В НКО говорят, что в ее распоряжении есть доказательства того, что иранские силовики систематически применяют боевые патроны.

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