Таиланд призвал глав России и Украины придти к миру на саммитах в ноябре

CentralAsia (CA) - Все стороны конфликта на Украине могут обсудить варианты решения на трех саммитах, которые пройдут в Юго-Восточной Азии в ноябре. Такую идею предложил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай, передает пресс-служба МИДа этой страны.

«Возможное решение может быть найдено в течение ноября месяца, когда наступит прекрасная возможность для всех заинтересованных сторон украинского кризиса собраться на трех площадках в Юго-Восточной Азии», — сказал он.

Министр предложил лидерам России и Украины обсудить ситуацию на саммите АСЕАН в Пномпене, встрече G20 на Бали и АТЭС в Бангкоке. «Они могли бы по отдельности или в серии служить наиболее подходящей площадкой для переговоров, чтобы обеспечить возможный выход из этого острого глобального кризиса в Украине», — счел Праматвинай.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Индонезия направила приглашение лидерам стран G20 в апреле. Российская сторона подтвердила участие президента Владимира Путина. Однако в Кремле уточнили, что решение о формате участия в саммите (личном или по видеосвязи) будет приниматься на основе всех факторов, в том числе факторе безопасности.

Приглашение на саммит получил и президент Украины Владимир Зеленский, хотя его страна не входит в G20. Bloomberg писал, что с таким предложением выступили некоторые государства-члены, в том числе США, после того как на встречу пригласили Путина. Совет национальной безопасности США призвал Зеленского приехать на саммит, если Путин примет участие в нем лично.