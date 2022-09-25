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Узбекистан с трибуны ООН заявил о недопустимости изоляции Афганистана

CentralAsia (UZ) -  Министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов заявил о недопустимости изоляции Афганистана в ходе своего выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН. Его слова приводит официальный сайт внешнеполитического ведомства.

Он выразил беспокойство снижением международного внимания в отношении государства, находящегося в глубоком гуманитарном кризисе. «Считаем крайне важным не допустить изоляции Афганистана, оставив его один на один с имеющимися проблемами. Это, несомненно, будет иметь негативные последствия для региональной и международной безопасности», — сказал Норов.

По его мнению, восстановление экономики Афганистана, ее интеграция в межрегиональные экономические процессы, реализация инфраструктурных и социально значимых проектов должны стать общим приоритетом международного сообщества. Министр уверен, что для выполнения перечисленных задач необходимо заручиться поддержкой ООН, международных финансовых институтов и стран-доноров.

Он рассказал, что идея узбекской стороны об организации центра по взаимосвязанности в Ташкенте, в том числе, поспособствует вовлечению Афганистана в региональные торгово-экономические связи. Помимо этого, Норов предложил создать в Термезе специальный Фонд гуманитарной поддержки Афганистана, который будет направлять средства, в частности, на преодоление социального кризиса и проекты в сфере здравоохранения.

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