NASA вновь отменило запуск ракеты на Луну

CentralAsia (CA) - Аэрокосмическое агентство США (NASA) в третий раз отменило запуск испытательного полета в рамках проекта возвращения на Луну (миссия «Artemis»), из-за приближения тропического шторма к Флориде и Кубе.

Согласно заявлению NASA, команда, работающая над миссией «Artemis» из Космического центра Кеннеди во Флориде, в очередной раз отменила испытательный полет, запланированный на вторник, 27 сентября.

Причиной отмены запуска указывается прогноз метеорологов о том, что в день рейса тропический шторм обрушится на Флориду и Кубу.

Точная дата запуска не сообщается.

«Artemis» - американская программа исследования Луны, возглавляемая космическим агентством NASA, в которой участвуют три других партнёрских агентства: Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований и Канадское космическое агентство

В случае успеха программа «Artemis» восстановит присутствие человека на Луне впервые после миссии «Аполлон-17» в 1972 году.

Основными компонентами программы являются ракета-носитель Space Launch System, космический корабль «Орион», космическая станция «Lunar Gateway» и коммерческие системы посадки человека, включая Starship HLS.

Долгосрочное видение программы состоит в том, чтобы создать постоянный базовый лагерь на Луне и облегчить полёты человека на Марс.