В Туркменистане помиловали 833 осужденных

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Дня независимости подписал указ о помиловании 829 граждан страны и четверых иностранцев. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

О помиловании было объявлено 23 сентября на так называемом Довлет Маслахаты — Государственном совете. Президент поручил хякимам велаятов, этрапов и городов помочь освобожденным заключенным с трудоустройством.

Массовые помилования заключенных проводятся в Туркменистане регулярно в честь различных важных дат. Это не только используется для пропаганды, но и позволяет разгрузить переполненные колонии.