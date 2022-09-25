экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане помиловали 833 осужденных

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Дня независимости подписал указ о помиловании 829 граждан страны и четверых иностранцев. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.

О помиловании было объявлено 23 сентября на так называемом Довлет Маслахаты — Государственном совете. Президент поручил хякимам велаятов, этрапов и городов помочь освобожденным заключенным с трудоустройством.

Массовые помилования заключенных проводятся в Туркменистане регулярно в честь различных важных дат. Это не только используется для пропаганды, но и позволяет разгрузить переполненные колонии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Ашхабаде прошло первое заседание верхней палаты
  • Монгольский бренд принял участие в Неделе моды Milan Fashion Week 2022. Фото
  • Дания откроет в Узбекистане почетное консульство


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com