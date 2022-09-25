В Туркменистане помиловали 833 осужденных
- Туркменистан, общество
- 12:00, 25 сентября 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в честь Дня независимости подписал указ о помиловании 829 граждан страны и четверых иностранцев. Об этом сообщает госинформагентство ТДХ.
О помиловании было объявлено 23 сентября на так называемом Довлет Маслахаты — Государственном совете. Президент поручил хякимам велаятов, этрапов и городов помочь освобожденным заключенным с трудоустройством.
Массовые помилования заключенных проводятся в Туркменистане регулярно в честь различных важных дат. Это не только используется для пропаганды, но и позволяет разгрузить переполненные колонии.
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