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Дочь президента Узбекистана выложила фото, где первая леди готовит норин (нарын)

CentralAsia (UZ) -  Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева опубликовала на своей странице фото, где первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова готовит норин.

Ей помогает зять — Отабек Умаров.

«Лучший выходной для меня — это время с семьей. У нас нечасто получается собираться вместе, но если графики и планы сошлись, это всегда что-то особенное. Что-то про тепло.

Сегодня готовим норин.

Мы с мамой обожаем готовить вместе, а сегодня вот, на кухне в расширенном составе!

В процессе даже Раниа помогает папе. Я правда думаю, что больше мешает. Но не вмешиваюсь.

Наши национальные блюда с ароматом уюта, дома, - это всегда неизбежно про тёплые вечера с самыми близкими. Ждем наших любимых на ужин», - написала Ш.Мирзиёева.

  • Норин (или нарын) – традиционное узбекское блюдо, представляющее собой тонко нарезанное отварное мясо, перемешанное с тонко нарезанной домашней лапшой, сваренной в жирном бульоне. Также в норин часто добавляют обжаренный лук. Норин часто присутствует в кухне тюркоязычных народов.
  • Как писал Turmush, по словам жителей Нарынской области, национальное блюдо «бешбармак» ранее называлось «нарын». Блюдо «нарын» готовилось следующим образом: отваривают мясо в казане, после приготовления его резали на очень мелкие куски и добавляли «шорпо» (бульон) из казана. «Бешбармак» вошел в обиход после переселения русских на территорию Кыргызстана. Это связано с тем, что русские, которые ели «нарын», говорили: «это блюдо надо есть всеми пятью пальцами без приборов». Постепенно первоначальное название блюда «нарын» перестало применяться, и его начали называть «бешбармак» - блюдо, которое надо есть пятью пальцами руки. К мелко нарезанному мясу и «шорпо» начали добавлять лапшу.
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