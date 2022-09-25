Дочь президента Узбекистана выложила фото, где первая леди готовит норин (нарын)

CentralAsia (UZ) - Младшая дочь президента Узбекистана Шахноза Мирзиёева опубликовала на своей странице фото, где первая леди Узбекистана Зироатхон Хошимова готовит норин.

Ей помогает зять — Отабек Умаров.

«Лучший выходной для меня — это время с семьей. У нас нечасто получается собираться вместе, но если графики и планы сошлись, это всегда что-то особенное. Что-то про тепло.

Сегодня готовим норин.

Мы с мамой обожаем готовить вместе, а сегодня вот, на кухне в расширенном составе!

В процессе даже Раниа помогает папе. Я правда думаю, что больше мешает. Но не вмешиваюсь.

Наши национальные блюда с ароматом уюта, дома, - это всегда неизбежно про тёплые вечера с самыми близкими. Ждем наших любимых на ужин», - написала Ш.Мирзиёева.

Норин (или нарын) – традиционное узбекское блюдо, представляющее собой тонко нарезанное отварное мясо, перемешанное с тонко нарезанной домашней лапшой, сваренной в жирном бульоне. Также в норин часто добавляют обжаренный лук. Норин часто присутствует в кухне тюркоязычных народов.

Как писал Turmush, по словам жителей Нарынской области, национальное блюдо «бешбармак» ранее называлось «нарын». Блюдо «нарын» готовилось следующим образом: отваривают мясо в казане, после приготовления его резали на очень мелкие куски и добавляли «шорпо» (бульон) из казана. «Бешбармак» вошел в обиход после переселения русских на территорию Кыргызстана. Это связано с тем, что русские, которые ели «нарын», говорили: «это блюдо надо есть всеми пятью пальцами без приборов». Постепенно первоначальное название блюда «нарын» перестало применяться, и его начали называть «бешбармак» - блюдо, которое надо есть пятью пальцами руки. К мелко нарезанному мясу и «шорпо» начали добавлять лапшу.