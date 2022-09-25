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Одесса снова была атакована российскими дронами, - СМИ
// ОК «Юг»

CentralAsia (CA) -  Одесса снова была атакована дронами российских военных. Спасательная операция продолжается, рассказал 25 сентября пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет UNIAN.

В Одессе произошла серия взрывов, в небе видели и слышали беспилотники, пишет издание.

В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что российские военные в центре города трижды попали в админздание, никто не погиб. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны.

Ранее, 23 сентября, российские военные атаковали Одессу с Черного моря дронами-камикадзе. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне. Украинской армия сбила один иранский дрон-камикадзе.

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