Одесса снова была атакована российскими дронами, - СМИ

// ОК «Юг»

CentralAsia (CA) - Одесса снова была атакована дронами российских военных. Спасательная операция продолжается, рассказал 25 сентября пресс-секретарь начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, пишет UNIAN.

В Одессе произошла серия взрывов, в небе видели и слышали беспилотники, пишет издание.

В Оперативном командовании «Юг» сообщили, что российские военные в центре города трижды попали в админздание, никто не погиб. Один дрон сбит силами противовоздушной обороны.

Ранее, 23 сентября, российские военные атаковали Одессу с Черного моря дронами-камикадзе. Два беспилотника разрушили админздание в припортовой зоне. Украинской армия сбила один иранский дрон-камикадзе.