Северная Корея запустила баллистическую ракету

CentralAsia (CA) - КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на генштаб Южной Кореи.

Береговая охрана Японии подтвердила запуск предположительно баллистической ракеты. Телеканал NHK сообщил, что снаряд упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Запуск произошел спустя несколько дней после того, как в регион прибыл авианосец США для участия в первых за пять лет совместных военных учениях с Южной Кореей.

На следующей неделе ожидается визит в Южную Корею вице-президента США Камалы Харрис. Сеул и Вашингтон опасаются, что Пхеньян впервые после 2017 года может провести испытания ядерного оружия.

В начале сентября КНДР объявила себя ядерным государством. Верховное народное собрание страны приняло закон о ядерном оружии, разрешающий его превентивное использование для обороны от внешнего нападения.