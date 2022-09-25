В Казахстане руководство кинотеатра предоставляет ночлег бегущим из России

CentralAsia (KZ) - Руководство кинотеатра CinemaPark в Уральске (Казахстан) пригласило россиян, которые не могут найти ночлег, прийти к ним в кинозалы, сообщает издание Kazakh24.info.

Директор кинотеатра заявил, что из-за наплыва российских граждан, пытающихся избежать мобилизации, места в гостиницах города практически закончились, а цены на съёмное жильё выросли в разы, и он готов предоставить приезжим возможность переночевать в залах кинотеатра.

Город Уральск на северо-западе Казахстана находится в непосредственной близости к границе с Россией. После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации населения для отправки на войну в Украине многие жители России предпочли покинуть страну. Одним из государств, в которые они переезжают, является Казахстан, куда россияне могут въехать без визы. Ранее СМИ сообщали о том, что на погранпунктах граничащих с Россией стран выстаиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации.

На фоне массового приезда в Казахстан россиян отмечается дефицит жилья в аренду и повышение арендных цен на то жильё, что пока доступно.

Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.

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