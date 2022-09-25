В России предложили повысить призывной возраст до 50 лет для иностранцев с российским паспортом

CentralAsia (CA) - Глава совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил повысить призывной возраст до 45-50 лет для иностранцев, которые получили российский паспорт, сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

Фадеев отмечает, что, согласно действующему законодательству, иностранцы, оформившие гражданство России, не подлежат призыву, если они старше 27 лет. Следовательно, они не могут получить военно-учетную специальность и попасть в запас.

Однако, как подчеркивает чиновник, по Конституции защита Отечества является долгом и обязанностью всех россиян, а не только получивших гражданство по рождению. «Необходимо заполнить эту правовую лакуну и рассмотреть возможность увеличения призывного возраста натурализованных граждан до 45 или 50 лет», — заключил Фадеев.

Глава СПЧ привел в пример Израиль, где натурализованных гражданам страны дается один год на обустройство на новом месте, после чего их вне зависимости от возраста призывают в армию.

Чиновник уточнил, что речь не идет о немедленной мобилизации иностранцев с российским паспортом, потому что это было бы дискриминацией.

22 сентября член совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил лишать уроженцев Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана гражданства за отказ от прохождения воинской службы.

Ранее Госдума одобрила поправки в законодательство, согласно которым иностранцы смогут получить гражданство страны в упрощенном порядке в случае прохождение контрактной службы в армии. Спустя несколько дней соответствующие поправки в закон утвердил президент.

В этой связи мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что в ближайшее время администрация российской столицы совместно с Минобороны откроет на территории миграционного центра «Сахарово» пункты вербовки в вооруженные силы России.